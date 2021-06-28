В Петербурге увеличилось число молодых пациентов с COVID-19

В Санкт-Петербурге доля пациентов с COVID-19 в возрасте от 20 до 40 лет, которых госпитализируют в стационары, стала намного выше, чем в первую и вторую волну заболеваемости. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на председателя городского комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца.

«Приходится наблюдать значительное число пациентов данного возраста, которые находятся на искусственной вентиляции легких. К сожалению, нередко видим примеры, когда заболевание заканчивается фатально», — уточнил он.

При этом Лисовец отметил, что в текущую волну уровень заболеваемости COVID-19 среди детей существенно ниже, чем во вторую волну.

Доля пациентов в тяжелом состоянии в реанимации соответствует цифрам зимнего периода, 22–23%, подчеркнул специалист.

В Москве и Санкт-Петербурге по состоянию на 28 июня зафиксировано наибольшее число смертей от коронавирусной инфекции с начала пандемии.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал проведение праздника выпускников школ «Алые паруса» в очном формате.