В Ялте посчитали ущерб от наводнений и селевых потоков

Глава администрации Ялты Янина Павленко рассказала о сумме ущерба, который понес город из-за наводнений и селевых потоков, вызванных сильными дождями, сообщает ТАСС.

«Мы завершили сегодня предварительный подсчет нанесенного урона нашему городу. Ориентировочная сумма на восстановительные работы — порядка 7 млрд рублей, чуть выше 7 млрд рублей. Ну а, конечно, суммы самих капитальных ремонтов в разы больше», — заявила Павленко.

Глава Крыма Сергей Аксенов до этого рассказал, что общий ущерб региону от разгула стихии в период с 16 по 20 июня составил 12,5 млрд рублей.

«Работаем над тем, чтобы защитить эту цифру в правительстве, и готовим доклад на имя главы государства об оказании конкретной помощи. Уверен, что такая помощь будет оказана. С каждой семьей будем разбираться индивидуально», — заявил Аксенов.

Ранее в Ялте из-за надвигающихся ливней объявили о возможной эвакуации для жителей районов возле рек и других зон подтопления.

Мощный циклон принес в Крым ливни, которые 17 июня привели к подтоплению свыше 300 зданий на востоке полуострова. За ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 мм). В Ялте временно прекратили подачу воды и полностью перекрыли проезд в подтопленный центр города.