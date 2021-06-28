Из-за «суперливня» в Москве отменили и задержали свыше 60 рейсов

В трех московских аэропортах — «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» — из-за прошедшего в Москве «суперливня» отменили и задержали свыше 60 рейсов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса »Яндекс. Расписание».

Во «Внуково» отменен один рейс и еще 17 были задержаны, в «Домодедово» также был отменен один рейс и еще 22 задержаны, а в «Шереметьево» — отменены восемь и 15 рейсов были задержаны.

Ранее в Москве было восстановлено движение по Филевской линии и на трамвайных линиях.

В понедельник, 28 июня, ожидается «суперливень». Самый опасный период будет с 15.00 до 21.00. Кроме того, синоптики отмечают, что при такой погоде есть вероятность локальных подтоплений в низинных формах рельефа и там, где будут проблемы с инженерными коммуникациями и ливневками. Самые сильные ливни наблюдались на юго-западе столицы (53 мм), в центре (43 мм), на севере и северо-западе (41-43 мм). Месячная норма осадков в столице — 75 мм.