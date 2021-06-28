В Оксфордском университете выяснили, к чему приведет смешивание AstraZeneca и Pfizer

Смешанное применение вакцин производства AstraZeneca и Pfizer, вероятно, сформирует у человека иммунитет против коронавирусной инфекции. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на исследование Оксфордского университета.

Эксперты изучили возможность введения человеку двух доз прививки от разного производителя. Участникам исследования вводились вакцины против COVID-19 с интервалом в 4 недели. В учебном заведении пообещали скоро поделиться итогами испытаний с 12-недельным интервалом.

«Испытания, проведенные в Оксфордском университете в рамках исследования Com-COV показали, что смешанное применение вакцин Pfizer и AstraZeneca привело к генерации уверенного иммунного ответа против COVID-19», — следует из сообщения американского университета.

Как отметили специалисты, проверялись разные комбинации вакцин. Согласно выводу ученых, все возможные комбинации двух прививок могут быть эффективно использованы для защиты от коронавируса.

Представитель Оксфордского университета, профессор Мэттью Снейп заключил, что полученные выводы дадут больше гибкости при вакцинации как в Великобритании, так и во всем мире.

Ранее сообщалось, что AstraZeneca испытывает вакцину-бустер против коронавируса. В фармацевтической компании предполагают, что результаты испытаний станут известны к концу года.