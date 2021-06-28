Путин подписал закон об ужесточении правил выдачи лицензий на оружие

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому вводятся дополнительные основания для отказа в выдаче разрешения на приобретение оружия и повышается возраст приобретения охотничьего и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны с 18 до 21 года. Соответствующий документ за подписью главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 года», — говорилось в тексте поправок к закону «Об оружии».

Исключение составляют лица, которые прошли или проходят военную службу или службу в государственных военизированных организациях. Порог в 18 лет также остается для коренных малочисленных народов России.

Ранее в Союзе оружейников России подсчитали потери из-за ужесточения законодательства.