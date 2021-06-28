Врач назвал способ дополнительной защиты от индийского штамма COVID-19

Новый вид вируса может проникнуть в человеческий организм через слизистую оболочку глаза. Для защиты от индийского штамма врач-педиатр Кирилл Калистратов в эфире «Говорит Москва» порекомендовал носить защитные очки.

Медик также посоветовал людям избегать общественных мест до и после вакцинации от COVID-19.

«Я бы посоветовал людям на прививочных пунктах быть в очках, потому что индийский штамм вируса проникает, в том числе, через слизистую глаз. Также следует иметь не просто маску, а хороший респиратор», — заявил Калистратов.

По словам эксперта, перед вакцинацией и после нее на протяжении 2-3 недель стоит защищать себя, используя респираторы, маски при поездках в общественном транспорте.

Еще Калистратов обратил внимание, что коронавирусная инфекция не зависит от времени года. Также медик подчеркнул, что индийский штамм является вирусом с повышенной вирулентностью и контагиозностью.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил об отсутствии в стране летальных случаев после вакцинации от COVID-19.