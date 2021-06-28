26% россиян готовы привиться ради посещения ресторанов

Более четверти россиян (26%) собираются вакцинироваться от коронавируса ради посещения ресторанов и мероприятий. Об этом говорится в опросе сервисов Delivery Club и ResearchMe, поступившем в «Газету.Ru».

Еще 16% респондентов готовы привиться, чтобы свободно путешествовать. При этом большинство — 55% опрошенных — сделают прививку ради здоровья.

По данным опроса, 16% респондентов уже вакцинировались, 22% — планируют сделать это в ближайшее время, а еще 33% следят за развитием ситуации. Против вакцинации при этом — 29%.

«Если в целом по стране против вакцинации 29%, то в Москве только 18%. При этом в столице 28% респондентов планируют в ближайшее время делать вакцину, 41% — пока смотрят, как будет дальше развиваться ситуация, а 13% опрошенных уже вакцинировались», — говорится в исследовании.

Опрос проводился с 23 по 25 июня 2021 года среди 3 тыс. интернет-пользователей в возрасте от 18 лет из всех федеральных округов России.

Ранее сообщалось, что в Москве вступил в силу указ мэра Сергея Собянина о переходе ресторанов на систему QR-кодов.