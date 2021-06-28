В МИД Австрии оценили перспективы одобрения вакцины «Спутник V»

Одобрение российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» на национальном уровне не ускорило бы ее применение в Австрии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Министерства иностранных дел Австрии Александера Шалленберга.

По словам главы МИД, требуется решение европейского регулятора EMA.

«Мы решили не принимать решение на национальном уровне, потому что даже если бы мы это сделали, дело не продвинулось бы, это ни привело бы ни к чему - нам бы понадобилась вся та же информация, которой сейчас нет у EMA», — отметил Шалленберг.

Он подчеркнул, что рано или поздно надо будет принять тот факт, что у людей в разных странах различные вакцины. В результате для восстановления свободы передвижения людей, как считает Шалленберг, нужно обеспечить свободу перемещения для людей с прививкой против COVID-19 или антителами.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

16 июня в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что рассчитывают на регистрацию «Спутника V» в Евросоюзе до конца августа текущего года.