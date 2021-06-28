Воры в законе Цишба и Хишба задержаны в Абхазии

Милиция Абхазии задержала в Гагрском районе республики двоих криминальных авторитетов, сообщается на сайте абхазского МВД.

Задержанными в ходе профилактических мероприятий оказались Станислав Цишба (по прозвищу Пака) и Ренад Хишба. Цишба неоднократно судим, Хишба, согласно данным МВД Абхазии, задерживался по подозрению в употреблении наркотиков.

Милиция Абхазии усилила меры безопасности после инцидента со стрельбой в Пицунде. 14 июня в одном из ресторанов города произошел конфликт между местным жителем и российскими туристами. В результате житель Абхазии открыл огонь по туристам - двое мужчин и женщина получили множественные огнестрельные ранения и были госпитализированы в больницу Сочи.

После этого инцидента президент Абхазии Аслан Бжания взял обеспечение порядка на курортах Гагры и Пицунды под личный контроль.