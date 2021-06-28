В 11 округах Московской области отсутствует электричество
Отключение электричества в результате сильного ливня с грозой зафиксировано в 11 городских округах Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство энергетики региона.
По данным ведомства, сейчас уже в большинстве муниципалитетов Подмосковья удалось восстановить электроснабжение.
«Отключения электроснабжения из-за грозы, сильного ветра и проливного дождя были зафиксированы в 11 округах: Сергиево-Посадский, Воскресенск, Лыткарино, Истра, Богородский, Раменский, Коломна, Зарайск, Балашиха, Домодедово, Щелково», — уточнили в пресс-службе министерства.
Режим повышенной готовности, который ввели в электросетевых компаниях с 16 июня из-за жары, все еще сохраняется на территории всей Московской области.
До этого сообщалось, что в Москве из-за непогоды закрылись станции метро, дороги подтоплены.
Ранее синоптик рассказал, когда в Москве закончится ливень. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков добавил, что дожди в столичном регионе будут повсеместными, местами возможен град.