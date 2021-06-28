Прохожие помогли людям выбраться из затопленного магазина на западе Москвы
На западе Москвы во время сильного ливня прохожие помогли людям выбраться из затопленного магазина на бульваре Генерала Карбышева, сообщили «Газете.Ru» очевидцы.
Вода с затопленной улицы стала стекать к дверям магазина, расположенного на цокольном этаже. Из-за большой массы воды дверь оказалось невозможно открыть, внутри находились люди.
Прохожие стали звать на помощь, в результате несколько мужчин смогли открыть дверь. На кадрах видно, как мужчины, стоя по пояс в воде, пытаются разблокировать запертых внутри посетителей.
Люди благополучно вышли, в результате никто не пострадал.
Днем 28 июня ливень с грозой начался в Москве. На улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток».
Ранее несколько станций московского метро и улиц оказали подтоплены из-за непогоды. В ряде районов нет движения трамваев.
Также стало известно, что из-за грозы и сильного ветра в Раменском районе Московской области упал строительный кран.