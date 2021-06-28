Крыша здания обрушилась на севере Москвы

На севере Москвы обрушилась часть крыши здания из-за сильного ветра. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на столичный главк МЧС.

«Поступило сообщение о частичном обрушении крыши одного из зданий на улице Правды, наши подразделения находятся на месте. Информацию пока уточняем», — рассказали в ведомстве.

В свою очередь источник в экстренных службах уточнил ТАСС, что площадь обрушения составила 25 кв. м.

«Сильный ветер привел к обрушению части крыши на здании на улице Правды. Фрагменты металлического шифера и деревянные перекрытия упали на припаркованные автомобили, в том числе каршеринга. Кроме того, оборваны линии электропередачи», — рассказал он.

Источник добавил, что из-за сильного ветра в столице повалены деревья, рекламные щиты, повреждено более 10 машин.

Ранее сообщалось, в Раменском районе Московской области из-за грозы упал строительный кран.