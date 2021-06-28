В Москве из-за шторма закрылись станции метро, дороги подтоплены

В Москве из-за непогоды закрылись два участка метрополитена, об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

На Калужско-Рижской линии нет движения поездов от «Теплого Стана» до «Новоясеневской». Временные ограничения связаны с подтоплением станции «Ясенево», куда сейчас поступает много воды. Закрыты станции «Теплый стан», «Ясенево» и «Новоясеневская». Кроме того, закрыты участки Филевской линии между «Киевской» и «Кунцевской» и между «Багратионовской» и «Кунцевской».

На некоторых улицах Москвы есть серьезные подтопления, автомобили встают в пробках.

«Уровень уже только для грузовиков и автобусов, машины уже встали», — пишет пользователь сервиса «Яндекс.Карты» про перекресток Профсоюзной улицы и Миклухо— Маклая в районе станции метро «Беляево».

«Потоп — 20 см» — сообщает другой очевидец с перекрестка Профсоюзной и Обручева в районе «Калужской».

Кроме того, в ряде районов Москвы приостановлено движение трамваев.

Днем 28 июня ливень с грозой начался в Москве. На улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток».