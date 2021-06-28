В Совфеде заявили об активизации в соцсетях антипрививочников с Запада

Так называемые антипрививочники ведут с территории государств Запада подрывную деятельность в социальных сетях, чтобы настроить избирателей в преддверии выборов против действующей власти. Об этом заявил глава мониторинговой группы по признакам вмешательства в суверенные дела России в период подготовки и проведения выборов в Государственную думу Владимир Джабаров, передает ТАСС.

По его словам, в то время, как в России продолжается активная прививочная кампания, в соцсетях эти «подрывники» пугают различными последствиями.

«Самое главное — все это идет оттуда, с Запада, где практически уже привились сотни миллионов», — сказал Джабаров, добавив, что в США уже вакцинировались свыше 100 млн человек, в Израиле — почти 90% привитого населения.

Джабаров призвал больше вести просветительскую работу в данном вопросе.

Ранее сообщалось, что в Италии подросток решил подать в суд на родителей-антипрививочников.