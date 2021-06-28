В Крыму задержали анархиста, намеревавшегося устроить теракт в период выборов

Правоохранительные органы задержали в Севастополе анархиста, намеревавшегося совершить взрыв на мосту в период выборов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Отмечается, что задержан 22-летний местный житель — Иван Карташов. У него нашли и изъяли три различных типа взрывчатых веществ общей массой более 100 г и порох.

Мужчина признался, что он, благодаря своим знаниям в области химии, разработал план взрыва железнодорожного моста через реку Черная в городе Инкерман в сентябре текущего года (во время подготовки и проведения выборов депутатов Госдумы).

«Задержанный придерживается идей анархизма, желает смерти представителям власти, интересуется «скулшутингом» (убийства в учебных заведениях — ред.)», — рассказал источник.

В отношении крымчанина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, а также назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 205 УК РФ (подготовка теракта).

Ранее в Омске по делу о лжеминировании был арестован школьник.