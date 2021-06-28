В Крыму задержали анархиста, намеревавшегося устроить теракт в период выборов

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Грузовой поезд едет по Крымскому мосту, 30 июня 2020 года Грузовой поезд едет по Крымскому мосту, 30 июня 2020 года
Грузовой поезд едет по Крымскому мосту, 30 июня 2020 года
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Правоохранительные органы задержали в Севастополе анархиста, намеревавшегося совершить взрыв на мосту в период выборов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Отмечается, что задержан 22-летний местный житель — Иван Карташов. У него нашли и изъяли три различных типа взрывчатых веществ общей массой более 100 г и порох.

Мужчина признался, что он, благодаря своим знаниям в области химии, разработал план взрыва железнодорожного моста через реку Черная в городе Инкерман в сентябре текущего года (во время подготовки и проведения выборов депутатов Госдумы).

«Задержанный придерживается идей анархизма, желает смерти представителям власти, интересуется «скулшутингом» (убийства в учебных заведениях — ред.)», — рассказал источник.

В отношении крымчанина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, а также назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 205 УК РФ (подготовка теракта).

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