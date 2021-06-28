На молодого человека, справившего нужду на крыше собора в Улан-Удэ, завели дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после публикации в сети видео, на котором житель Улан-Удэ справляет нужду на крыше собора.

По предварительным данным, инцидент произошел на ночью 25 июня на крыше Свято-Одигитриевского кафедрального собора.

«Юноша <...> своим неприличным поступком выразил неуважение к обществу и оскорблению религиозных чувств верующих», — говорится в публикации на сайте СУ СК России по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих, устанавливаются причины произошедшего.

В республиканском главке МВД сообщили РИА «Новости» о задержании двух правонарушителей.

«20-летние улан-удэнцы, не учащиеся и не работающие, пояснили, что находились в состоянии алкогольного опьянения, и принесли извинения за свой поступок», — рассказали в ведомстве.

Ранее стало известно, что на территорию Свято-Одигитриевского кафедрального собора проникли двое неизвестных, а третий остался снимать происходящее на камеру за забором. Охранник заметил двух человек, когда они уже были на крыше и нажал на тревожную кнопку.