Хабаровские ученые рассказали, когда необходимо привить болевших коронавирусом

Делать прививку от коронавируса пациентам, перенесшим эту болезнь, следует спустя 1,5-3 месяца после выздоровления. Об этом сообщил зампред правительства Хабаровского края по соцвопросам Евгений Никонов на заседании оперштаба по противодействию COVID-19, передает РИА «Новости».

Никонов рассказал, что в Хабаровском крае в настоящее время проводятся научные исследования на влияние коронавирусной инфекции на организм человека. Согласно первым результатам, вакцинация переболевших пациентов должна проводиться через 1,5-3 месяца, а не через шесть месяцев. Титр антител не защищает от повторного заражения, которое, как правило, протекает в более тяжелой форме.

По данным хабаровского минздрава, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе «напряженная и ухудшается», за неделю прирост составил 30%, ежедневный прирост приближается к 200 случаям с сутки. При этом среди заболевших стало больше молодежи и детей.

Ранее глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун в ходе пресс-конференции заявил, что если человек переболел коронавирусной инфекцией, через шесть месяцев ему необходимо вакцинироваться вне зависимости от уровня антител.