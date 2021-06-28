В Москве в понедельник ожидается до +32°С и гроза

Синоптики спрогнозировали, что в Москве в понедельник, 28 июня, будет до +32°С. В столице будет облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь, местами ожидается гроза, следует из данных Гидрометцентра России.

По информации метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +30...+32°С. Ожидается юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/c. При грозе его порывы будут достигать 17 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +19...+21°С. Ожидается южный ветер 5-10 м/c. Местами его порывы будут достигать 15-20 м/c.

Атмосферное давление днем составит 740 мм рт. ст., а ночью — 738 мм рт. ст.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал сроки окончания экстремальной жары в России.