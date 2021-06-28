Синоптики назвали сроки окончания экстремальной жары в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, когда закончится экстремальная жара в центре европейской части России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, температура начнет снижаться в этот понедельник со второй половины дня.

Синоптик отметил, что согласно расчетам Росгидромета, период экстремальной погоды заканчивается до полудня 28 июня.

«Еще утро может быть очень теплым. Циркуляция воздуха в атмосфере существенно меняется... Температурный фон совершенно другой», — сказал Вильфанд.

По его словам, 29 июня в Москве будет 24-26 градусов, но все равно на шесть градусов выше нормы.

Метеоролог уточнил, что такая ситуация прогнозируется в Центральном федеральном округе.