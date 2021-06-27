Первый зампостпред России в ООН рассказал, почему США стали «слабеющей державой»

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Twitter ответил бывшему послу Соединенных Штатов в России Майклу Макфолу на заявления о том, что в России не слабеет только разведка.

«И люди продолжают говорить, что Россия — это слабеющая держава. Многие части российской экономики и общества находятся в упадке, но не спецслужбы или военно-промышленный комплекс», — написал Макфол.

Бывший посол США этим сообщение прокомментировал информацию о том, что новую российскую атомную подлодку «Белгород» впервые спустили на воду.

«После службы в Нью-Йорке на протяжении более чем трех лет, у меня нет каких-либо сомнений относительно того, какая страна является слабеющей державой. В США растут расходы только на разведку и военных, чтобы свергать законные власти и убивать невинных! Они называют это порядком, основанным на правилах — новый синоним для упадка», — ответил Макфолу Полянский.

В американском политическом обществе часто звучат заявления о России, как о слабеющей державе.