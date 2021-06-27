Еще один российский регион вводит обязательную вакцинацию для отдельных граждан

Хакасия ввела обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

«Обязательной вакцинации подлежат государственные и муниципальные служащие, работники предприятий торговли и сферы услуг, образования, здравоохранения, ЖКХ, соцзащиты, транспорта, а также сотрудники многофункциональных центров, музеев, библиотек, театров и кинотеатров, досуговых учреждений. Первый компонент вакцины необходимо поставить до 31 июля, второй — до 31 августа», — говорится в документе.

Отмечается, что прирост заболеваемости в республике начал увеличиваться 10 июня. За последние сутки в Хакасии выявлено 108 новых случаев заражения COVID-19.

Власти Хакасии также призывают усилить разъяснительную работу о необходимости прививок от коронавируса, а главам округов в республике — оказать содействие медучреждениям, проводящим вакцинацию.

Ранее Хакасия вошла в десятку российских регионов с самой высокой заболеваемостью коронавирусом.

Ранее Бурятия ввела обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан.