В московских ресторанах появится новый вид QR-кодов

В ресторанах, кафе и других заведениях Москвы появятся новые QR-коды для заказа еды навынос, сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу «Яндекс. Еда».

Новые QR-коды будут размещаться на входе в рестораны для тех посетителей, которые не смогут попасть внутрь. На смартфонах и других устройствах, способных читать QR-коды, отобразятся полное меню с ценами.

Пользователи, заказавшие еду навынос через »Яндекс. Еду» получат 30% кэшбек на заказ в виде баллов приложения «Яндекс. Плюс». Также в компании, по результатам совместной работы с рестораторами и отельерами, пообещали выплачивать по 5 рублей за сотрудника, который будет совмещать работу в заведении с развозом заказов.

Ранее стало известно, что московским ресторанам и кафе, оборудованным системой QR-кодов, разрешат работать ночью.