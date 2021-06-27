Ресторанам и кафе в Москве рекомендуют закрыть летние веранды из-за грозы

В Москве кафе и ресторанам рекомендовали закрыть летние веранды из-за надвигающейся грозы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента торговли и услуг.

«Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации», — говорится в публикации.

Также рестораторам советуют укрепить все конструкции и закрыть зонты.

Ранее в столичном главке МЧС предупреждали о ливне и граде. При грозе ветер будет достигать 15-20 м/с. Автомобилистам рекомендовали снизить скорость и увеличить дистанцию, пешеходам — обходить шаткие конструкции и рекламные щиты.