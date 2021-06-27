В Москве побит очередной температурный рекорд: воздух прогрелся до +32°С. Об этом рассказал руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет РИА «Новости».

«Рекорд уже пал. Обычно в 14, 16 часов фиксируются рекорды, а сегодня в 11 часов уже было +32,2°С», — сказал он.

Специалист подчеркнул, что жара будет усиливаться в течение дня, также завтра, в понедельник, ожидаются очередные погодные рекорды. По его словам, предыдущий рекорд в +32°С был установлен 27 июня 2013 года.

Ранее Вильфанд предупредил россиян об аномально теплой погоде в начале июля. По словам специалиста, очаги тепла будут располагаться в Приволжском федеральном округе и на Урале, где температура превысит норму на 7-8°С, и в Якутии, где показатели будут выше средних на 4-6°С.