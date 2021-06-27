В Москве за сутки на вакцинацию записались более 85 тысяч человек

Более 85 тыс. человек записались на вакцинацию от коронавируса за прошедшие сутки в Москве. Об этом в интервью телеканалу «Россия-1» рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«И это как раз тот объем, который нам и требуется, чтобы в течение месяца добавить еще около 2 млн человек, сделавших вакцинацию. Это будет огромный шаг к тому, чтобы снижать заболеваемость и уходить от ограничений», — сказал он.

По словам Собянина, отечественная вакцина «Спутник V» также прошла международные исследования, в которых приняли участие 35 тыс. человек.

«Поэтому мы ввели обязательную вакцинацию работников, которые заняты в сфере торговли и услуг. И это сдвинуло ситуацию. Сегодня количество людей, которые записываются на вакцинацию, кратно увеличилось», — добавил мэр.

Ситуация с коронавирусом в Москве осложнилась в июне. Суточная заболеваемость достигла показателей декабря прошлого года. 18 и 19 июня стали рекордными по числу выявленных случаев инфицирования за все время пандемии, превысив отметку в 9 тыс. В связи с этим власти ввели новые ограничения.

22 и 23 июня в Москве был побит рекорд по смертности от COVID-19.