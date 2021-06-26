Женщины устроили драку из-за социальной дистанции в аэропорту Домодедово

В аэропорту Домодедово две женщины подрались из-за социальной дистанции. Кадры ссоры появились в соцсетях.

На видео можно увидеть, что две женщины не поделили кресла в зале ожидания из-за соблюдения социальной дистанции.

Одна из них оттолкнула чемодан другой. Сама зачинщик конфликта при этом была без маски. Вторая женщина ответила обидчице, ударив ее сумкой.

До этого стало известно, что в Домодедово в субботу, 26 июня, задержали 32 рейса.

Ранее драка с участием россиян произошла в аэропорту Греции.