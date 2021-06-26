В ВОЗ оценили вероятность вспышки эпидемии «черной плесени» в России

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что не ожидает в России эпидемии мукормикоза, также известного как «черная плесень». Об этом она сообщила ТАСС.

По мнению Вуйнович, ситуация находится под контролем системы здравоохранения страны.

«Нельзя исключать, что кто-то, имея очень слабый иммунитет, будет поражен каким-то грибковым заболеванием, будь то «черная плесень» или что-то другое. Но мне кажется, это под контролем системы здравоохранения. Так что я бы не опасалась такого исхода», — сказала она.

Ранее сообщалось, что индийские врачи в некоторых случаях вынуждены удалять один глаз своим пациентам, потому что только таким способом можно предотвратить дальнейшее распространение мукормикоза. По данным издания, инфицированной областью часто является именно глаз, поэтому сохранить его не представляется возможным.

Ранее сообщалось, что число заболевших мукормикозом в Индии выросло до 31 216 случаев, от грибкового заболевания скончались 2 109 человек.