Эксперт оценила влияние жары на интенсивность циркуляции коронавируса

Существует высокая вероятность того, что между жарой и циркуляцией коронавируса есть связь, но ученым еще предстоит оценить достоверность этого факта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.

«Жаркая погода наступила во многих регионах только недавно, поэтому возможность оценить, действительно ли жара снижает интенсивность циркуляции вируса, будет чуть позже», — сказала она.

По ее словам, высокая температура, вероятно, снижает интенсивность циркуляции, но только при условии соблюдения всех противоэпидемических мер.

Ранее глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург предупредил россиян, в том числе вакцинированных от коронавируса, об опасности перегрева в жаркую погоду.

Специалист также призвал гипертоников и диабетиков быть особо осторожными, подчеркнув, что «на жаре только марафонцы могут некоторое время себя комфортно чувствовать». Врач добавил, что не нужно ставить себя в экстремальные условия.