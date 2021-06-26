Уровень Амура в Благовещенске поднялся выше уровня 2013 года

Уровень Амура в районе Благовещенска поднялся выше уровня 2013 года, когда в городе случилось одно из самых крупных наводнений за всю историю наблюдений, сообщает «Интерфакс».

Уровень Амура достиг 839 см, при уровне опасного явления в 800 см. Ожидается, что река может подняться еще на 20-30 см, однако гидрологи указывают, что дальше уровень воды будет падать, так как за прошедшую ночь Амур поднялся всего на 2 см.

Рекорд 2013 года составляет 822 см, а крупнейший зарегистрированный рекорд уровня воды в Амуре в районе Благовещенска составляет 895 см, это произошло в 1958 году.

Ситуация в регионе остается сложной, число подтопленных домов увеличилось до 388, а число участков достигает тысячи. Подтоплены 21 дорога, 5 мостов, вода зашла в 16 населенных пунктов. Пик паводка, по данным прогнозов, ожидается 26-27 июня, а в некоторых районах вода уже пошла на спад.

Ранее в Благовещенске ввели режим чрезвычайной ситуации.