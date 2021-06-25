Минобрнауки заявило о праве вузов заселять в общежития только вакцинированных от COVID-19

При заселении студентов в общежития вузы вправе требовать от них предоставления справок о прохождении вакцинации от коронавируса или медицинский отвод, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки России.

«В свою очередь Минобрнауки России проводит большую работу по разъяснению о необходимости вакцинации и созданию условий для всех, кто хотел бы привиться», — заявили в министерстве.

В пресс-службе также подчеркнули, что создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся и сотрудников, а также безопасных условий обучения в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими их жизнь и здоровье, относится к компетенции вузов.

Учебное заведение несет ответственность за жизнь и здоровье студентов во время обучения, а также за жизнь и здоровье сотрудников при реализации образовательной программы, заключили в Минобрнауки.

Ранее в Минобрнауки заявили о праве вузов пускать на лекции только привившихся студентов.