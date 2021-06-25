Эксперт оценил вероятность появления российских вариантов коронавируса

Появление новых мутаций коронавируса более вероятно в местах с наибольшим количеством заболевших, рассказал профессор Сколковского института науки и технологий Георгий Базыкин в беседе с РИА «Новости».

«Я совершенно не жду возникновения новозеландского и австралийского варианта, потому что в Новой Зеландии и Австралии эпидемии ковида практически нет, там нет новых случаев. Но мне кажется, что возникновение каких-то специфических российских вариантов вполне вероятно, потому что в России случаев очень много», – заявил эксперт.

При этом он подчеркнул, что в ближайшее время ожидать появления в России клинически важных мутаций не стоит, так как основным сейчас является распространение индийского «дельта»-штамма патогена.

Так, по словам профессора, «дельта»-коронавирус в настоящее время заменяет множество вариантов, выявленных в России в начале года.

«Все это разнообразие просто снесено новым, инвазивным вариантом, который оказался более успешным», – отметил Базыкин.

Ранее в центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора сообщили, что в России обнаружено более 16 тыс. потенциальных мутаций коронавируса.

За весь период пандемии в России выявлено более 5,3 млн случаев заражения коронавирусом, более 131 тыс. заболевших скончались.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».