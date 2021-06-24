Названа предварительная причина крушения вертолета Росгвардии в Ленобласти

Отказ двигателя, согласно предварительным данным, мог привести к крушению вертолета Ми-8 Росгвардии в Гатчинском районе под Петербургом. Об этом ТАСС рассказал источник экстренных службах.

«По предварительным данным, крушение вертолета Ми-8 произошло в результате отказа двигателя», — уточняется в сообщении.

Вертолет Ми-8 Росгвардии рухнул вечером в четверг, 24 июня, в Ленинградской области. Погибли трое военнослужащих.

Разбившийся вертолет состоял в транспортно-боевой эскадрилье Северо-Западного округа Росгвардии. В момент падения он был без вооружения. Находившийся на борту экипаж осуществлял учебно-тренировочный полет.

Ранее сообщалось, что очевидцы в социальных сетях публикуют фотографии с места крушения — на них виден столб дыма и еще один вертолет в воздухе.