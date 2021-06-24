Источник: под Петербургом упал вертолет Росгвардии, погибли трое
Александр Ахраменко
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Военный вертолет Ми-8 разбился в поле возле деревни Корпикюля в Гатчинском районе Ленинградской области.
Агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что в результате катастрофы погибли три человека. Источник добавил, что вертолет относится к Росгвардии.
Очевидцы в соцсетях публикуют фотографии с места крушения — на них виден столб дыма и еще один вертолет в воздухе.
Дополнительной информации пока нет.