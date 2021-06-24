Кот с постоянно удивленным лицом стал звездой соцсетей

Кот Федя из Ростовской области с постоянно удивленным выражением стал героем зарубежных СМИ и продолжает набирать популярность в социальных сетях, сообщает РИА «Новости».

Как рассказала хозяйка животного Наталья Жданова, особенности во внешности у него появились по мере взросления, когда у него наросли щечки и хохолок на лбу.

По ее словам, Федя с детства был слабеньким, у него имелись проблемы с координацией и аллергия. Сейчас ему почти два года, и он здоров.

«Глаза близко посажены, и он всегда выглядит как удивленный. А когда чужие люди заходят, глаза у него еще больше от страха становятся», — пояснила Наталья.

В Instragram Феди свыше 4,6 тысячи подписчиков, а в Tik Tok, по словам Натальи, свыше 70 тысяч. Кроме того, публикации об этом необычном коте появились в изданиях Metro, Mirror, Daily Mail и boredpanda.

Чтобы лучше понимать кошек, инженер голосового ассистента Alexa от Amazon в прошлом году создал приложение MeowTalk, которое может перевести мяуканье домашнего любимца. Сервис записывает звук, издаваемый кошкой, а затем пытается определить его значение. Приложение создает для каждого профиля кошки свою базу данных, куда пользователь сможет заносить свои собственные переводы для улучшения работы приложения.