Житель Британии дольше всех в мире болел коронавирусом

Житель британского Бристоля Дэйв Смит выздоровел от коронавируса, которым заболел десять месяцев назад, что делает его самым долгоболеющим в мире пациентом с COVID-19. Об этом сообщает The Guardian.

У мужчины выявили коронавирус в начале первой волны пандемии в королевстве в 2020 году. Однако если большинство людей выздоравливали спустя пару недель, у Смита болезнь длилась более 290 дней подряд, или почти 10 месяцев. Пока это самое длительное течение болезни.

Британец рассказал, что состояние его здоровья постоянно менялось: ему то становилось лучше, то снова хуже. При этом его тесты на COVID-19 каждый раз показывали положительный результат.

По данным Guardian, у пациентов с длительной инфекцией бывает низкий уровень антител либо из-за недавнего лечения рака крови, либо по наследственным причинам.

Отмечается, что Смит сумел вылечиться благодаря коктейлю из антител, спустя 45 дней после его приема мужчина получил первый отрицательный тест.

По его словам, коронавирус разрушил его легкие, и ему достаточно быстро начинает не хватать воздуха.

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