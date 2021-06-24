Метеоролог рассказал, как долго в России будет аномальная жара

Аномально жаркая погода сохранится в европейской части России как минимум до конца недели. Об этом заявил ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в интервью «Известиям».

По его словам, одни синоптики говорят о понижении температурных показателей до +25... +28°C, другие — что произойдет регенерация антициклона и продолжение его действия.

Старков отметил, что причиной такой жары стал мощный блокирующий антициклон. И такие высокие температуры могут держаться долгое время.

Эксперт рассказал, что в 2010 году блокирующий циклон держал 30-градусную жару практически два месяца подряд.

В Якутии столбики термометра также поднялись до +33°C, для этого региона характерен резко-континентальный климат.

Старков также добавил, что разброс температурных экстремумов достигает 70°C.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей об опасности высоких ночных температур.

Специалист также сообщил, что 23 июня в Москве стало самым жарким днем за всю историю метеонаблюдений.