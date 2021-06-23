Первые пять машин для привившихся от COVID-19 москвичей обрели владельцев

В столице были разыграны машины по программе стимулирования вакцинации от коронавирусной инфекции. Первые пять автомобилей разыграли среди жителей Москвы, сделавших прививку против COVID-19, сообщает mos.ru.

Проверить, выиграл ли человек авто, можно в специальном сервисе на mos.ru. Для этого москвичу потребуется ввести номер полиса ОМС или серию, а также номер паспорта.

Участвовать в розыгрышах могут все, кто с 14 июня по 11 июля впервые получает первый компонент вакцины от коронавируса в одном из городских пунктов вакцинации.

Кроме того пять транспортных средств в размере около миллиона рублей планируется разыгрывать раз в неделю. Выигравших будут называть 30 июня, 7 июля и 14 июля.

Победителей определяют методом случайного выбора из всех, кто сделал прививку за предыдущую неделю. После того, как определяются будущие владельцы машин, организаторы связываются с ними, объясняя, как забрать приз.

Привиться от COVID-19 в Москве может любой желающий старше 18 лет.

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье стимулируют вакцинацию лотереями. Средства на программу стимулирования выделили такие компании, как «Сбер», «Лукойл», «Мегафон», «Роснефть», РЖД, «Северсталь», ВТБ и другие.