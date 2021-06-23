Собянин объяснил необходимость ограничения работы ресторанов

Ограничение работы предприятий общественного питания в Москве является непопулярной мерой, однако в условиях серьезной эпидемической ситуации альтернативой является только закрытие отрасли, заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе совещания у президента России Владимира Путина.

Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

По словам Собянина, ограничение работы ресторанов создает дополнительный стимул к вакцинации от коронавируса, а также способствует «разобщению» москвичей и снижению заболеваемости COVID-19.

«На мой взгляд, это лучше, чем просто взять и закрыть работу целой отрасли. По мере нарастания количества вакцинированных, естественно, и оборот торговли будет увеличиваться», – добавил мэр.

В ходе совещания Собянин также сообщил, что Москва находится практически на пике заболеваемости COVID-19.

Ситуация с коронавирусом в Москве осложнилась в июне. Суточная заболеваемость достигла показателей декабря прошлого года. 18 и 19 июня стали рекордными по числу выявленных случаев инфицирования за все время пандемии, в эти дни было зарегистрировано более 9 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции. В связи с этим власти ввели новые ограничения.

С 28 июня в Москве посещать кафе и рестораны смогут только граждане, имеющие защиту от коронавируса. При этом подтвердить наличие «ковид-пропуска» нужно будет с помощью специального QR-кода. Его можно получить с помощью электронной медкарты Москвы, на портале mos.ru, в системе ЕМИАС, на «Госуслугах» или в регистратуре городской поликлиники.