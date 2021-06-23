Глава МЧС назвал сроки ликвидации последствий наводнения в Крыму

Глава МЧС России Евгений Зиничев рассказал о сроках завершения работ по ликвидации последствий наводнения в Крыму. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в настоящее время проводится оценка причиненного стихией ущерба, из бюджета республики выделены 161 млн рублей для выплат пострадавшим гражданам.

Зиничев уточнил, что основные работы по восстановлению завершатся к 28 июня.

Также он сообщил, что в результате наводнения пострадали 54 человек, шесть из них госпитализированы, один погиб.

Ранее в Крыму посчитали, сколько денег нужно на восстановление ущерба от наводнения.

Мощный циклон принес в Крым ливни, которые 17 июня привели к подтоплению свыше 300 зданий на востоке полуострова. За ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 мм). В Ялте временно прекратили подачу воды и полностью перекрыли проезд в подтопленный центр города.