Клещ стал причиной ДТП с тремя пострадавшими в Приморье

Три человека пострадали в автомобильной аварии в Приморье из-за того, что водитель пыталась убрать с плеча клеща. Об этом сообщает региональное управление МВД РФ.

По данным оперативников, за рулем машины находилась 41-летняя женщина, а на пассажирских сиденьях ее дети — 15-летний сын и 8-летняя дочь. В пути водитель почувствовала, что по плечу ползет клещ. Не останавливаясь, женщина попросила дочь подать бутылку с водой, чтобы поместить туда клеща, отвлеклась и потеряла управление. В результате машина съехала в кювет и перевернулась на крышу.

Женщина получила травму головы и перелом ребер, ее сын — травму головы и перелом плеча. У дочери диагностированы травмы позвоночника.

Ранее сообщалось, что в Техасе 29 человек пострадали в результате наезда гоночной машины на зрителей. Отмечается, что инцидент произошел в населенном пункте Фабенсе. По предварительным данным, восемь человек направили в больницы, состояние троих из них оценивается как тяжелое.