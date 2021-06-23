Более 60% непривитых россиян планируют вскоре вакцинироваться от COVID-19

Более 60% россиян собираются вакцинироваться в ближайшее время, в частности, для того, чтобы сохранить свое рабочее место. Об этом сообщается в исследовании аналитического центра университета «Синергия», передает РИА «Новости».

Отмечается, что около 35,1% граждан России готовы сделать прививку, чтобы избежать увольнения. Еще 29,8% респондентов — ради здоровья. 16,5% россиян вакцинируются, чтобы масочно-перчаточный режим отменили как можно скорее.

Еще 12,5% прививка нужна, чтобы беспрепятственно путешествовать по стране и миру. А 6,1% хотят привиться для посещения музеев, ресторанов, кинотеатров без ограничений.

По данным опроса, 74,7% респондентов не сделали прививку. При этом у 28,3% до сих пор нет желания привиться.

Ранее сообщалось, что в Москве с 28 июня посещать кафе и рестораны смогут только граждане, имеющие защиту от коронавируса, заявили в оперштабе. К ним относятся привитые от COVID-19, перенесшие болезнь за последние полгода или же имеющие отрицательный ПЦР-тест.