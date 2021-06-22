Бобриха Картофелина украла флаг Канады

В канадском городе Саскатун бобриха по кличке Картофелина украла флаг страны, установленный местным фотографом Майком Дугаутом над популярной бобровой тропой Мивасин. Об этом сообщает CBC.

По информации на сайте телерадиокомпании, Дугаут хотел сфотографировать бобра с канадским флагом.

На видеозаписи видно, что бобриха Картофелина обратила внимание на флаг, установленный на двух прутьях. Сначала она встала под висящим флагом, а затем вытащила его, вместе с одним из прутьев, и унесла.

Дугаут рассказал, что Картофелина — любопытный бобер, который часто обращает внимание на фотографов и человеческие вещи.

«Она явно узнала какой-то запах, который ей нравится», — пояснил фотограф.

Затем Дугаут побежал за Картофелиной, чтобы забрать флаг. Мужчина не хотел, чтобы полотнище загрязняло пруд.

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