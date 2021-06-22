Тасманийские дьяволы уничтожили популяцию пингвинов на австралийском острове Мария. Об этом сообщает «Би-би-си».

Небольшое количество тасманийских дьяволов в 2012 году поселили на упоминаемом острове для сохранения вида в рамках совместной программы правительств Австралии и Тасмании. С тех пор «дьяволов» действительно стало больше, однако на три тысячи особей стало меньше пингвинов, годом ранее было зафиксировано исчезновение птиц-буревестников.

По словам доктор Эрика Велера, исследователя группы BirdLife Tasmania (Жизнь птиц Тасмании — дословный перевод, ред.),, присутствие тасманских дьяволов на острове Мария катастрофически сказалось на местной фауне птиц.

В мае сообщалось, что в дикой природе материковой части Австралии впервые за более чем 3 тысячи лет родились тасманские дьяволы.

Крупнейшее в мире выжившее сумчатое хищное животное было уничтожено на материковой части Австралии динго, разновидностью дикой собаки. С тех пор их основная часть жила на островном штате Тасмания. Однако их численность и на этой территории сократилась с 1990-х годов до 25 тысяч особей.