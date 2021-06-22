Следователи выясняют причину нападения мужчины на ребенка в Новосибирске

Следователи в Новосибирске устанавливают обстоятельства нападения мужчины на 13-летнего мальчика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК России по региону.

«В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация о нападении мужчины на 13-летнего мальчика. По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области организована доследственная проверка», — пояснили представители Следственного комитета.

Закончив выяснение всех причин нападения, сотрудники ведомства примут процессуальное решение.

До этого местный портал NGS писал, что новосибирец избил ребенка на детской площадке из-за сломанных качелей. Пожаловался на нападавшего отец потерпевшего мальчика. Как рассказал папа несовершеннолетнего, сын пошел гулять во двор на улице Фрунзе с друзьями, а домой вернулся в слезах.

Нападение произошло 20 июня, полиция также начала расследование.

Ранее в Казани мать ногами избила малолетнюю дочь. Местные жители сняли происходящее на видео и распространили ролик в интернете.