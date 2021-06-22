В Южной Корее признана первая смерть после прививки от коронавируса

Органы здравоохранения Южной Кореи признали первую смерть в стране после прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции. Мужчина умер от тромбоцитопении после прививки препаратом AstraZeneca, рассказали в группе по реагированию и продвижению вакцинации в Республике Корея, сообщает РИА «Новости».

В ходе брифинга глава команды по расследованию случаев побочных реакций группы по реагированию и продвижению вакцинации Пак Ен Чжун уточнил, что скончался мужчина в возрасте 30 лет. У него подтвердили тромбоз с синдромом тромбоцитопении.

Прививку мужчина сделал 27 мая. Спустя девять дней после вакцинации у пациента началась сильная головная боль и тошнота. В скором времени ему потребовалась госпитализация.

Это первый случай, когда Южная Корея официально признала, что смерть была связана с вакцинацией.

С апреля Южная Корея предлагает вакцину AstraZeneca только гражданам старше 30 лет на фоне опасений по поводу возникновения побочных эффектов. Однако ранее власти объявили, что прививать начнут людей младше 30 лет.

Ранее ученые выяснили, что вакцина AstraZeneca в 1,5 раза повышает риск развития кровотечений.