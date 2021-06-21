Попавший в ДТП в Москве водитель фуры умер за рулем еще до столкновения

Водитель грузовика, который накануне врезался в переход в центре Москвы, умер от сердечной недостаточности за рулем еще до момента аварии, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

«Водителю грузового автомобиля стало плохо за рулем... По предварительной информации, водитель грузового автомобиля, который сегодня [21 июня] выехал на тротуар на Садовом кольце, умер от сердечной недостаточности, до столкновения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что автомобиль был без груза. На него не был оформлен пропуск для проезда в зону ТТК, только в зону МКАД. Причины въезда в центр выясняют правоохранительные органы, отметили в ведомстве.

В департаменте уточнили, что грузовик уже убрали с проезжей части, автомобильное движение восстановлено полностью.

Ранее сообщалось, что водитель фуры потерял управление и врезался в подземный переход в центре Москвы.