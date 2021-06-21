Курьер украла кошку в Лос-Анджелесе

Курьер Uber Eats украла кошку, когда доставляла заказ в одном из районов Лос- Анджелеса. Об этом сообщает CBS Local.

«Камера видеонаблюдения одного из соседей зафиксировала момент, когда водитель Uber Eats, доставляющий заказ в Студио-Сити, подобрала кота <…> и положила на заднее сидение своей машины», — говорится в сообщении.

Кошка исчезла несколько дней назад. Хозяин пропавшего животного Патрик Льюис начал спрашивать соседей и вскоре выяснил, что его питомца подобрала женщина, которая доставляла еду в один из соседних домов.

В пресс-службе Uber заявили, что находятся на связи с курьером и работают над тем, чтобы вернуть кошку хозяину.

Ранее в британском графстве Чешир 16-летний кот Фрэнки вернулся домой после своей кремации. Питомец пропал и вскоре его хозяйка Рэйчел увидела похожего мертвого кота на автомагистрали. Тело животного было кремировано, а некоторое время спустя кот пришел обратно.