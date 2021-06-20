Врач рассказал об опасном сочетании кофе с десертом

Специалист по снижению веса Павел Исанбаев рассказал о вредном сочетании кофе со сладостями. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Кофе содержит антинутриенты — вещества, которые препятствуют усвоению микроэлементов, витаминов из пищи. Таким образом, тонизирующий напиток лучше употреблять между приемами пищи», — объяснил он.

Врач отметил, что кофе часто пьют с сахаром или десертом, однако это наносит вред организму. При таком сочетании чрезмерно повышается уровень глюкозы, а затем резко падает. Из-за этого может возникнуть гипогликемия: человек начнет чувствовать слабость, головокружение, сонливость, появится холодный липкий пот.

«У кого-то это состояние выражено слабо, у кого-то сильнее — все зависит от конкретного организма. Метаболизм после кофе отличается, поэтому решающее значение должно иметь ваше наблюдение за своим самочувствием», — заключил Исанбаев.

Ранее было названо лучшее время для употребления кофе.