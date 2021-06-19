Количество жертв при жесткой посадке самолета в Кузбассе возросло до 7

Семь человек, согласно обновленным сведениям, погибли в связи с жесткой посадкой самолета в Кемеровской области. Об этом РИА «Новости» заявили в экстренном ведомстве.

«На воздушном судне находилось 20 человек, из них 7 погибли и 13 пострадали», — уточнил собеседник.

Ранее стало известно, что самолет Л-410 совершил жесткую посадку в районе села Журавлево в Промышленновском районе. Причина происшествия в настоящий момент неизвестна, на место прибыли оперативные службы.

Детали происшествия с участием самолета сейчас выясняются. На борту воздушного судна находились спортсмены-парашютисты. Среди жертв, предварительно, двое пилотов.