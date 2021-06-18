Ресторатор объяснил, как будет устроена система «бесковидного» общепита

Сооснователь ресторанной группы Restart Vasilchuk Brothers Алексей Васильчук, присутствовавший на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным, где обсуждалась организация работы общепита в Москве, рассказал «Газете.Ru» о том, как будет устроен эксперимент по работе «свободных от ковида» ресторанов.

Васильчук сообщил, что был одним из авторов этой идеи.

«Это была наша инициатива, мы вчера встречались с мэром, и мы эту инициативу и проявили – попробовать сделать такую бесковидную зону без ограничений. Насколько это будет сразу экономически выгодно, не знаю, потому что, к сожалению, вакцинируется сейчас немного людей на сегодняшний момент, и в основном вакцинируются взрослые 60+, а до 60 лет мало вакцинируются. Пока, если честно, не могу сказать, насколько они будут убыточные либо финансово успешные — это покажут две недели. Мнения разделились по этому поводу. Думаю, что это точно надо делать, потому что мы понимаем ситуацию в городе, и это точно лучше, чем локдаун», — рассказал он.

Васильчук также объяснил, как будет устроена система «бесковидных ресторанов». Он особо подчеркнул, что в рамках проекта не идет речи о «свободных от коронавируса зонах».

«Вы делаете прививку, регистрируетесь на портале mos.ru, получаете QR-код, вы приходите в ресторан, караоке, бар, на входе ваш код проверяют в базе, проверяют документы, удостоверяющие личность и пропускают. Внутри ресторана никаких мер ограничения для гостей не существует. Персонал работает в масках и перчатках. Это будут рестораны, которые работают только по вакцинам, без зон», — пояснил специалист.

Собеседник «Газеты.Ru» добавил, что такая инициатива станет дополнительным стимулом к массовой вакцинации граждан.

«Все устали от этих ограничений, и, если человек привит, то он хочет чувствовать себя свободным, без ограничений. Во многих странах это уже сделано, и это работает достаточно успешно, просто, к сожалению, социальная ответственность во многих странах выше, и процент вакцинация больше», — заключил Васильчук.

Ранее Собянин объявил, что 19 июня в столице начнут работу бесковидные рестораны. В своем блоге мэр объяснил, что проект будет запущен в 15-20 точках общепита, попасть в которые можно будет по подтверждающему вакцинацию QR-коду, доступному на портале госуслуг.